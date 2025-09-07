Vrouw(53) overleden bij steekincident Natalie Barneykade, verdachte aangehouden (update)

Groningen – Zondagochtend heeft er een steekincident plaatsgevonden in een woning aan de Natalie Barneykade in Groningen. Daarbij is één persoon zeer ernstig gewond geraakt.

De hulpdiensten waaronder de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Volgens de politie is één persoon zeer ernstig gewond geraakt.

De politie laat weten dat een persoon is aangehouden. De politie is ter plaatse en doet nader onderzoek naar de toedracht.

Update 13:45 uur: Het slachtoffer, een 53-jarige vrouw uit Groningen, is aan haar verwondingen overleden. Kort na de melding werd een 29-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Onderzoek loopt.

