Groninger (20) opgepakt voor zware mishandeling 82-jarige in Brabant

De politie heeft een 20-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van zware mishandeling van een 82-jarige man uit het Brabantse Heesch. Dat meldt DTV Nieuws zaterdag.

De mishandeling vond op klaarlichte dag plaats op maandag 18 augustus in het bos van het Bomenpark in Heesch. Het bejaarde slachtoffer maakte een fietstocht en moest op een gegeven moment remmen voor een loslopende hond, die hij licht raakte. De eigenaar van de hond sloeg daarna meteen in op de Heeschenaar en ging er vervolgens vandoor.

De familie van het slachtoffer deelde op sociale media foto’s van zijn verwondingen. Hij liep gebroken ribben, kneuzingen, een fractuur in de oogkas en een breuk in de pols op. In Heesch en omgeving zorgde de mishandeling voor geschokte reacties.

De politie startte direct een onderzoek, waarbij sporen werden veiliggesteld en een getuigenoproep werd gedaan. Dat onderzoek leidde naar de 20-jarige verdachte. “Wij hebben hem inmiddels gehoord en hij heeft bekend,” laat de politie Maasland, de regio waar Heesch onder valt, weten. “De zaak wordt verder door justitie afgehandeld.”

Foto's