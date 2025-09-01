Aanhouding gesignaleerd persoon in de Eemshaven

Groningen – Afgelopen zondag heeft de Marechaussee Noord Nederland een Poolse man aangehouden in de Eemshaven die nog gesignaleerd stond voor 548 dagen hechtenis.

De man werkte aan boord van een Belgisch gevlagd vaartuig, dat zich op Nederlands grondgebied bevond. Omdat de man ook gesignaleerd staat als ongewenst vreemdeling en niet in Nederland mag zijn, zal hij na zijn celstraf Nederland worden uitgezet.

Hij is ingesloten op het cellencomplex te Groningen melden ze via Instagram

