Automobilist raakt rijbewijs kwijt vanwege asociaal rijgedrag op Sontplein

Een automobilist is zaterdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt bij een politiecontrole op het Sontplein in de stad, zo meldt de politie op sociale media.

De politie hield de controle vanwege aanhoudende overlastmeldingen van asociaal en gevaarlijk rijgedrag in de avonduren. De actie had direct resultaat: de eerste bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.

Naast deze invordering is er ook een geluidsmeting uitgevoerd bij een ander voertuig en is er een bekeuring uitgeschreven voor gevaarlijk rijgedrag.

De politie laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden en sluit verdere controles op het Sontplein niet uit. De locatie staat al langer bekend als een verzamelplek voor autoliefhebbers en carmeetings. Enkele jaren geleden deelde de politie hier bij een soortgelijke controle nog zeventig bekeuringen uit.

Foto's