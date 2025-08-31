Twee keer rijden zonder geldig rijbewijs

Westerkwartier – De politie heeft twee bestuurders betrapt die reden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Op vrijdagmiddag 29 augustus reed een 31-jarige man uit de gemeente Het Hogeland 33 kilometer per uur te hard op de N983 bij Den Ham. Zijn rijbewijs bleek al sinds 2022 ongeldig.

In de nacht van 30 augustus werd in Grootegast een 26-jarige man uit Zutphen gecontroleerd. Ook hij reed met een rijbewijs dat al sinds 2021 ongeldig was.

Beide mannen kregen een proces-verbaal.

Foto's