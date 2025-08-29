Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.
Ze willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.
Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.
Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.
Met dank aan:
BPC Handelsonderneming & Verhuur
Dollard 4
9642 JC Veendam
https://bpc-handelsonderneming.nl/
Administratiekantoor Marinouk
Boschplaat 11
9989 CS Warffum
De Groene Tornado
Jacob van Heemskerkstraat 6
9934 GV Delfzijl
Thuishuis klein is fijn
Kleine straat 8
9774 PN Adorp
https://www.facebook.com/thuishuiskleinisfijn/?locale=nl_NL
d&m renovaties
Rensumaheerd 106
9736 AE Groningen
GTJ Trading
Hiddemaheerd 162 NL
9737 JK Groningen