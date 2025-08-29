Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Ze willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij van 112Groningen.nl en de onderstaande ondernemers dit initiatief!



Met dank aan:

BPC Handelsonderneming & Verhuur

Dollard 4

9642 JC Veendam

https://bpc-handelsonderneming.nl/

Administratiekantoor Marinouk

Boschplaat 11

9989 CS Warffum

https://www.marinouk.nl/

De Groene Tornado

Jacob van Heemskerkstraat 6

9934 GV Delfzijl

https://degroenetornado.com/

Thuishuis klein is fijn

Kleine straat 8

9774 PN Adorp

https://www.facebook.com/thuishuiskleinisfijn/?locale=nl_NL

d&m renovaties

Rensumaheerd 106

9736 AE Groningen

https://dm-renovaties.nl/

GTJ Trading

Hiddemaheerd 162 NL

9737 JK Groningen

https://gtjtrading.nl/

