Fietser raakt zwaargewond bij aanrijding Groningse Leek

Leek – Aan de Oldebertweg in Leek heeft een zeer ernstige aanrijding plaatsgevonden.

Een automobilist en een fietser zijn hier bij een oversteekplaats in botsing gekomen. De fietser is zwaargewond geraakt. Het Mobiel Medisch Team (MMT), twee ambulances en meerder politie eenheden zijn ter plaats. De Oldebertweg is afgesloten voor verkeer ten tijde van de hulpverlening en het onderzoek wat gaat plaatsvinden. Ook is de Forensische Opsporing Verkeer ter plaatse.

Wat de oorzaak van de aanrijding is is onbekend. Het medisch personeel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het UMCG.

Foto's