Brandweer rukt uit voor gaslekkage aan de Ring in Oude Pekela

Oude Pekela – Donderdagavond is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Ring in Oude Pekela na een melding van een mogelijke gaslekkage in een woning.

De melding kwam rond 19.50 uur binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer van Oude Pekela direct ter plaatse ging. Daar werden metingen verricht om te controleren of er daadwerkelijk gas vrijkwam en om de omgeving veilig te stellen.

Over de oorzaak van de lekkage is nog niets bekend. Voor zover duidelijk zijn er geen gewonden gevallen en kon de situatie na de inzet snel onder controle worden gebracht.

