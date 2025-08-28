Zelf een VOG aanvragen in Groningen: zo werkt het

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in veel situaties vereist. Vaak vraagt een (toekomstige) werkgever deze verklaring aan voor nieuwe medewerkers. Toch zijn er ook genoeg situaties waarin je als particulier of ondernemer zelf een VOG moet regelen.

Woon je in Groningen en wil je weten hoe je zonder werkgever een VOG kunt aanvragen? Hieronder lees je meer over in welke situaties je dit nodig hebt, hoe het aanvragen werkt en waar je op moet letten.

Wanneer heb je als particulier of ondernemer een VOG nodig?

In de meeste gevallen vraagt een werkgever een VOG aan bij het aannemen van nieuw personeel, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang. Toch zijn er ook situaties waarin je zélf het initiatief moet nemen. Bijvoorbeeld wanneer je:

– Een eigen onderneming start en diensten aanbiedt waarbij integriteit belangrijk is

– Freelance werkt in sectoren met kwetsbare doelgroepen (zoals als gastouder of zorgverlener)

– Als zzp’er in aanraking komt met vertrouwelijke gegevens (zoals in de financiële dienstverlening)

– Vrijwilligerswerk doet waarvoor een VOG vereist is, zoals bij sportclubs of stichtingen

Vooral in sectoren zoals het onderwijs, de zorg, gastouderopvang, financiële dienstverlening of beveiliging kan een VOG een vereiste zijn, ook als je zelfstandig werkt.

Zo vraag je zelf een VOG aan

Woon je in Groningen en heb je geen werkgever die een VOG voor je aanvraagt? Dan zijn er twee methoden om dit zelf te doen.

Via de gemeente Groningen: Je kunt een VOG aanvragen bij het gemeenteloket. Hiervoor maak je een afspraak bij de gemeente en neem je een ingevuld aanvraagformulier mee, inclusief bewijsstukken die je aanvraag onderbouwen. Dit proces verloopt deels op papier en fysiek.

Online aanvragen: Een VOG aanvragen in Groningen kun je ook digitaal doen, zelfs zonder werkgever. Deze manier is sneller en eenvoudiger omdat je het aanvraagproces volledig online kunt doorlopen. Let wel: je hebt hiervoor een DigiD nodig, en je betaalt de aanvraagkosten digitaal via iDEAL.

Tips voor een soepele aanvraag

Zorg voor een duidelijke motivatie waarom je de VOG aanvraagt. Geef hierbij aan voor welk doel en in welke functie je deze nodig hebt. Controleer verder vooraf de screeningsprofielen die op jouw situatie van toepassing zijn. Deze bepalen welke justitiële gegevens relevant zijn. Zorg er tot slot voor dat je gegevens correct en volledig zijn ingevuld om vertraging te voorkomen. Denk aan je BSN, adres en juiste doel van de aanvraag.

Aanvullende voorwaarden voor VOG aanvragen in Groningen via het online loket

Wanneer je kiest voor een online aanvraag, zijn er enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:

– je moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van een Nederlandse gemeente;

– je bent in het bezit van een geldige DigiD; en

– je betaalt met iDEAL.

De aanvraag wordt gecontroleerd door een bevoegde instantie voordat deze naar Justis wordt doorgestuurd. Zodra je aanvraag is goedgekeurd door Justis, ontvang je de VOG meestal binnen twee tot vier weken per post.

Zelf regelen? Geen probleem

Het aanvragen van een VOG zonder werkgever hoeft geen ingewikkeld proces te zijn. Zeker als je in Groningen woont en ondernemer, zzp’er of vrijwilliger bent, kan het voorkomen dat je zelf actie moet ondernemen. Gelukkig zijn er duidelijke en toegankelijke manieren om een VOG aan te vragen, zowel via de gemeente als volledig digitaal. Zo voorkom je verrassingen en ben je goed voorbereid op je professionele of maatschappelijke activiteiten.

Foto's