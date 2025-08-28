Dit is waarom Puglia de plek is voor jouw als vakantieganger

Puglia ligt in het zuidoosten van Italië, beter bekend als de hak van de laars. Deze regio grenst aan zowel de Adriatische als de Ionische Zee en staat bekend om de heerlijke wijnen en de eindeloze olijfboomgaarden.

De hoofdstad is Bari, meteen ook de grootste stad van de regio. Verspreid door Puglia vind je talloze charmante dorpen en levendige steden, waardoor een rondreis nooit saai wordt. Wie er komt, mag plekken als Castel del Monte, het schiereiland Gargano, Alberobello, Lecce, Ostuni en Otranto eigenlijk niet overslaan.

Vakantie in Puglia

Voor wie houdt van zon, zee en strand is Puglia Italië een paradijs. De kustlijn is lang, de zandstranden zijn breed en de zee kleurt er azuurblauw. Toch draait het niet alleen om luieren in de zon, want de regio heeft ook een rijke cultuur en een geschiedenis die overal voelbaar is. Denk aan oude steden als Lecce en Bari waar je door smalle straatjes dwaalt, neerploft op een terras of de dag afsluit in een van de gezellige barretjes. Wie wat actiever wil zijn, komt in Puglia ook aan zijn trekken. Wandelen en fietsen door het achterland laat je zien hoe mooi en ruig het landschap kan zijn. Voor de liefhebbers van water is er keuze genoeg, van snorkelen en duiken tot surfen en zelfs paardrijden langs de kust. Vergeet uiteraard niet om je huis in Nederland goed achter te laten voordat je in de auto stap naar Puglia. Om zeker te weten dat je niets vergeet, is een checklist een aanrader.

Eten en drinken

De Pugliese keuken lijkt op die van de rest van Italië, maar heeft toch z’n eigen pareltjes. Orecchiette, oftewel oortjespasta, wordt hier vaak nog met de hand gemaakt. In Bari is er zelfs een straat waar oudere dames de pasta gewoon op straat staan te draaien. Ook buratta vindt zijn oorsprong in Puglia, een romige kaas die inmiddels heel Italië heeft veroverd. Een andere opvallende kaas is de caciocavallo, herkenbaar aan de druppelvorm omdat hij hangend rijpt. Wie trek heeft in een snack, komt de taralli overal tegen, knapperige ringetjes die vroeger met venkelzaad werden gemaakt maar tegenwoordig in allerlei smaken te koop zijn. Zin in zoetigheid? Dan moet je pasticciotti proberen, kleine gebakjes uit Lecce gevuld met romige custard en citroen. Het liefst eet je ze warm, rechtstreeks uit de oven.

Wijn uit Puglia

Op wijngebied had Puglia ooit een twijfelachtige naam. Tot de jaren tachtig draaide het vooral om goedkope massaproductie. Inmiddels is dat verleden tijd en worden er steeds meer kwaliteitswijnen gemaakt. Rondom Salento vind je de beste wijnstreek van de regio, waar je kunt rondrijden langs wijnboerderijen en uiteraard proeven. In het gebied bij Locorotonda en Martina Franca worden frisse witte wijnen gemaakt, terwijl de blauwe druiven primitivo en negroamaro zorgen voor de stevige rode wijnen waar Puglia nu zo bekend om staat. De leukste manier om erachter te komen welke wijn je favoriet is? Gewoon zelf proeven bij een lokale wijnmaker.

Stranden in Puglia

Met meer dan zevenhonderd kilometer kustlijn is er keuze genoeg voor strandliefhebbers. Langs de Adriatische kust vind je bijvoorbeeld het indrukwekkende Pizzomunno bij Vieste, waar witte krijtrotsen het decor vormen. In Polignano a Mare en Monopoli zijn de stadstranden perfect om even af te koelen tijdens een stadswandeling. Wie liever wat luxer wil liggen, kan terecht bij de trendy strandclubs net boven Brindisi of relaxen bij het beroemde Spiaggia di Pescoluse, ook wel de Malediven van Salento genoemd. Aan de Ionische kant ligt Punta Prosciutto, misschien wel het mooiste strand van de hele regio. Hier geniet je van wit zand, helderblauw water en gezellige strandtentjes. Gallipoli heeft een levendig stadsstrand en wie iets bijzonders zoekt kan met de boot naar Isola Cheradi varen, een eilandje bij Taranto waar je een heerlijk dagje strand beleeft.

Geschiedenis van Puglia

Puglia kent een lange en kleurrijke geschiedenis die al in de prehistorie begint. De Grieken bouwden er de eerste nederzettingen, daarna volgden de Romeinen, Byzantijnen en Noormannen. In de middeleeuwen groeiden steden als Bari en Trani uit tot belangrijke handelsplaatsen dankzij hun ligging aan zee. Vervolgens wisselde de regio meerdere keren van heersers, van Spanjaarden tot Oostenrijkers en zelfs de troepen van Napoleon. Uiteindelijk werd Puglia in 1861 onderdeel van Italië.

Foto's