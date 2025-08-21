Gewonde bij fors ongeluk met twee auto’s, auto slaat over kop

Winschoten – Donderdagavond heeft er op de Oostenlijke Rondweg (N367) in Winschoten een ernstig ongeluk plaatsgevonden.

Twee auto’s waren met elkaar in botsing gekomen. De rode auto was door de botsing over de kop geslagen.

De hulpdiensten waaronder de brandweer, ambulancedienst en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Drie personen zijn behandeld door het ambulancepersoneel.

De bestuurder van een rode auto raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. In de andere auto (grijze) zaten twee personen. Zij kwam met de schrik vrij.

De weg was door de politie compleet afgezet. Het verkeer moest omrijden.

Foto's