Man(50) aangehouden na steekincident Groningen

Groningen – Bij een steekincident aan de Johan de Wittstraat in Groningen raakte dinsdagavond 19 augustus een minderjarige jongen ernstig gewond. Op donderdagmiddag 21 augustus heeft de politie een 50-jarige man in de gemeente Het Hogeland aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen.

De politie startte na het incident direct een grootschalig onderzoek. Er is onder meer uitvoerig sporenonderzoek verricht, met meerdere getuigen gesproken en er zijn camerabeelden veiliggesteld voor onderzoek.

Ook werden beelden van de verdachte openbaar gemaakt waarop enkele zeer bruikbare tips van het publiek binnenkwamen die het onderzoek verder hielpen. We bedanken iedereen enorm voor het meedenken en doorgeven van tips. Dit alles bracht ons bij de verdachte van het steekincident. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, kan er op dit moment niet meer informatie verstrekt worden.

Getuigen en camerabeelden

De politie gaat onverminderd verder met het onderzoek We komen nog steeds graag in contact met mensen die meer weten. Heeft u informatie over het incident? Of heeft u beelden van de gebeurtenissen rondom het tijdstip van het incident. En heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komt de politie graag met u in contact. Laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier of neem contact op via 0900-8844. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Foto's