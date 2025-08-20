EHBO of BHV: kies de juiste cursus voor jouw doel

Of je nu een ouder bent die zich veilig wil voelen in de omgang met je kinderen, of een werkgever die verantwoordelijk is voor de veiligheid van je team, het kennen van de juiste eerstehulpmaatregelen kan levens redden.

In Groningen zijn er verschillende mogelijkheden om een EHBO- of BHV-cursus te volgen, maar hoe kies je nu de juiste cursus voor jouw situatie? In dit artikel bespreken we de verschillen tussen EHBO en BHV, en geven we je tips om de beste keuze te maken.

Verschil tussen EHBO en BHV

EHBO en BHV lijken misschien op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) is gericht op het bieden van eerste hulp in noodsituaties, vaak thuis of onderweg. Het gaat om handelingen die een levensbedreigende situatie kunnen stabiliseren, zoals het verlenen van reanimatie of het verbinden van een open wond.

BHV (Bedrijfshulpverlening) richt zich meer op de veiligheid op de werkvloer. Het is bedoeld voor mensen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp bij ongevallen, brand of andere noodsituaties op de werkplek. Waar EHBO-cursussen meer voor particulieren zijn, zijn BHV-cursussen vooral gericht op bedrijfsomgevingen.

BHV cursus: de juiste keuze voor bedrijven

Als je een bedrijf hebt, kies er dan voor om in Groningen een BHV cursus te volgen. In Nederland is het wettelijk verplicht om een aantal medewerkers op te leiden tot BHV’er, zodat zij in geval van nood snel en effectief kunnen handelen. De BHV-cursus leert medewerkers niet alleen hoe ze moeten ingrijpen bij ongevallen, maar ook hoe ze de veiligheid op de werkvloer kunnen waarborgen. Zo kun je er zeker van zijn dat je bedrijf voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en goed

voorbereid is op calamiteiten.

Een EHBO cursus is voor iedereen

Liever in Groningen een EHBO cursus volgen? Dit is meer geschikt voor iedereen die zich in een persoonlijke of openbare situatie veilig wil voelen. Of je nu thuis, onderweg of op een evenement bent, het kunnen bieden van eerste hulp is belangrijk. In deze cursus leer je alles van reanimatie tot het verlenen van hulp bij brandwonden, verstikking of andere letsels. Het volgen van een EHBO-cursus geeft je het vertrouwen en de vaardigheden om snel en efficiënt te handelen als er zich een noodgeval voordoet.

Waarom je de juiste cursus moet kiezen en je aan moet melden

Het is belangrijk om de juiste cursus te kiezen, afhankelijk van je situatie. Als je een werkgever bent, is het volgen van een BHV cursus belangrijk om de veiligheid op de werkvloer te bewaren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast kun je ook je medewerkers de BHV cursus laten volgen, want samen sta je sterker. Maar als je als particulier jezelf, je gezin of je vrienden wilt kunnen helpen in geval van nood, dan is een EHBO cursus in Groningen de juiste keuze.

Door je voor de juiste cursus in te schrijven, ben je goed voorbereid en kun je zelfverzekerd optreden in noodsituaties.

Foto's