Vrouw ernstig gewond aangetroffen Burg. Wiersumstraat Eenrum

Op zondag 17 augustus wordt een 33-jarige vrouw uit Engeland rond 04:00 uur ernstig gewond aangetroffen aan de Burg. Wierumstraat in Eenrum. Medische hulpverlening kwam ter plaatse en de vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart.

Politie zoekt getuigen en camerabeelden

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de vrouw gewond kon raken en of er eventueel iemand anders bij betrokken is geweest. De vrouw was eerder op de avond aanwezig bij een kermis in Eenrum. Vermoedelijk is zij daarna ter voet in de richting van de Burg. Wierumstraat gelopen. De politie wil graag weten waar de vrouw in de tussentijd precies is geweest en of zij nog met andere personen in contact is geweest. Heeft u de vrouw in de omgeving van de Burg. Wierumstraat gezien of gesproken? Heeft u rond dit tijdstip andere personen of voertuigen in deze straat gezien? Of heeft u andere informatie die misschien meer duidelijkheid kan geven over wat er precies is gebeurd? Dan komt de politie graag met u in contact. Ook als u camerabeelden heeft uit de omgeving komt de politie graag met u in contact.

Signalement slachtoffer:

Half lang donker haar

Donkerblauw vestje

Donkere sportlegging

Sneakers

Engels sprekend

Contact

Heeft u informatie of camerabeelden? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Of laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.