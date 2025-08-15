Waterbedrijf Groningen waarschuwt: oplichters actief & Brandweer redt paard

Groningen – Waterbedrijf Groningen meldt dat er opnieuw oplichters actief zijn in de gemeente die langs de deuren gaan. De oplichters doen zich voor als medewerkers die met smoesjes over lekkages of watercontroles woningen proberen binnen te komen. Het waterbedrijf waarschuwt alert te blijven en niemand zonder legitimatie binnen te laten.

De oplichters proberen onder valse voorwendselen woningen binnen te komen, bijvoorbeeld met het verhaal dat er lekkage bij de buren is of dat er een controle van de watermeter nodig is. Het gaat om een zogeheten ‘babbeltruc’, waarbij het uiteindelijke doel is om geld of kostbaarheden te stelen.

De praktijken vinden niet alleen plaats in de stad, maar ook in andere delen van de provincie. Waterbedrijf Groningen en het waterlaboratorium WLN waarschuwen inwoners om alert te blijven.

De belangrijkste tip: laat nooit iemand zomaar binnen. Vraag altijd om legitimatie en controleer deze goed. Neem geen genoegen met smoesjes als “ik ben mijn pas vergeten” of “de pas ligt in de bus”. Volgens het waterbedrijf dringen echte werknemers zich niet op om naar binnen te gaan.

Wie twijfelt over de echtheid van een bezoeker, wordt aangeraden direct contact op te nemen met Waterbedrijf Groningen via 050-3688688. “Laat niemand binnen totdat u zeker weet dat het goed zit”, benadrukt het bedrijf.

Matsloot

Matsloot – Aan de Matsloot bij Hoogkerk is vrijdagmiddag een paard uit een sloot gehaald door de brandweer schrijft Oogtv.nl.

Een tankautospuit van brandweer Stad werd naar de Hoogkerk gestuurd om het dier te helpen. De brandweer gebruikte een spanband om het paard uit het water te halen. Een brandweerman in een waadpak ging het water in om de band om het dier te bevestigen.

Samen met de eigenaar lukte het de brandweerlieden na ruim een half uur het paard uit de sloot te krijgen. Het dier is ogenschijnlijk niet gewond geraakt.

Foto's