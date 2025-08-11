Motorrijder(73) overlijdt na ongeval Sietse Veldstraweg (N983) bij Den Ham (update)

DEN HAM – Maandagmiddag heeft er opnieuw een ernstig ongeluk plaatsgevonden, nu op de Sietse Veldstraweg (N983) vlakbij Den Ham.

Een motorrijder is van de weggeraakt en tegen een boom gebotst. Het slachtoffer zou niet aanspreekbaar zijn aldus de politie.

Meerdere hulpdiensten brandweer, ambulance en politie. Vanwege de ernst werd het mobiel medisch team ook gealarmeerd, deze werd onderweg geannuleerd. De hulpverlening is opgestart.

De weg is door de politie afgesloten. Later vandaag meer informatie via de politie.

Update: Het slachtoffer van de eenzijdige aanrijding is helaas ter plaatse overleden. Het betreft een 73-jarige man uit Groningen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media