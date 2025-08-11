Drie personen overleden bij ongeval op de Friesestraatweg bij Grijpskerk(Video)

Grijpskerk – Op de Friesestraatweg(N355) bij Grijpskerk heeft maandag rond 09:00 uur een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden. Hierbij zijn meerdere personen ernstig gewond geraakt.

Hulpverlening is opgestart en de politie zal nader onderzoek doen meldt de politie via X. De weg tussen Grijpskerk en Visvliet was tijdens het onderzoek afgesloten.

Update politie: Bij het ongeval waren twee personenauto’s betrokken. Medische hulpverlening mocht voor de drie inzittenden uit de twee voertuigen niet meer baten. Zij zijn ter plekke overleden. De weg is op dit moment nog afgesloten. Ze doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Video.

Update: De slachtoffers van het dodelijke ongeval bij Grijpskerk zijn een 62-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, een 73-jarige man uit de gemeente Westerkwartier en een 50-jarige vrouw uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

