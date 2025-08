Bij een ernstig verkeersongeval net over de grens bij Ter Apel is vrijdagochtend een Nederlandse vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rutenbrocker Hauptstraße en de B408 in Duitsland.

De vrouw reed in een Nederlandse auto vanuit Rütenbrock en wilde linksaf slaan in de richting van Nederland. Dat meldt Dvhn.nl.

