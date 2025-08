Groninger hoort ook in hoger beroep negen jaar cel eisen voor twee woningovervallen

Groningen – Tegen een 32-jarige man uit Groningen is in hoger beroep negen jaar cel geëist. Hij zou betrokken zijn bij twee woningovervallen in Vlaardingen en Anreep (bij Assen) in 2022.

Dat meldt RTV Noord op hun website.

Bij de overval in Vlaardingen werden een hoogzwangere vrouw en haar man vastgebonden en mishandeld. Uit telefoongesprekken bleek later dat de man ook betrokken zou zijn bij een overval in Anreep. Daar werden drie mensen vastgebonden. Eén slachtoffer kreeg vloeistof over zich heen en werd bedreigd met vuur.

De overvallers kregen een tip van een man uit Rotterdam over geld en sieraden in de woning. Die kreeg daarvoor 40 maanden cel opgelegd, waarvan 20 voorwaardelijk

Foto's