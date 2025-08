Vrouw(73) overlijdt in het ziekenhuis na ernstig ongeval in Meeden

Meeden – De 73-jarige vrouw uit de gemeente Oldambt, die op zaterdag 26 juli ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval aan de Beneden Veensloot in Meeden, is twee dagen later in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dat heeft de familie aan de redactie laten weten aan Oldambtnu.nl.

Het ongeval vond zaterdagmiddag rond 16.00 uur plaats. De politie kreeg een melding van een aanrijding tussen een auto en een fietser. Ter plaatse bleek dat de vrouw ernstig gewond was geraakt. Het Mobiel Medisch Team (MMT) en een ambulance werden opgeroepen en het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De betrokken auto was na het ongeval doorgereden. De politie startte direct een onderzoek en verspreidde via Burgernet informatie over een mogelijk grijze auto met schade aan de voorzijde, die in de richting van Winschoten en Pekela was weggereden.

Aanhouding

Later op de avond werd de gezochte auto aangetroffen. Ook is een 35-jarige man uit de gemeente Westerwolde aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het ongeval.

Getuigen gezocht

De politie roept nog altijd getuigen op om zich te melden. Heeft u iets gezien of beschikt u over informatie die kan helpen bij het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

