Marum – Donderdagavond is een wielrenner op de Hoornweg in Marum in botsing gekomen met een stilstaande auto. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De auto liep schade op aan de achterzijde, waarbij ook de achterruit sneuvelde. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

Foto's