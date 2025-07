Onderhandelaarsresultaat nieuwe politie-cao

Landelijk – De politievakbonden, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en korpschef Janny Knol hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de politie. Ondanks de complexe maatschappelijke en bestuurlijke situatie zijn partijen er toch in geslaagd om ruim voor het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot een evenwichtig pakket van afspraken te komen.

De afspraken hebben betrekking op inkomensverbetering, de arbeidsmarktpositie van de politie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.

Inkomen

Tijdens de looptijd van de cao, van 1 december 2025 tot en met 15 december 2027, worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd:

Per 1 december 2025 wordt het salaris met 1 procent verhoogd.

Per 1 maart 2026 wordt het salaris met 2 procent verhoogd.

Per 1 september 2026 wordt het salaris met 2 procent verhoogd.

Per 1 januari 2027 wordt het salaris met 2 procent verhoogd.

Per 1 juli 2027 wordt het salaris met 1,5 procent verhoogd.

In totaal vindt er tijdens de looptijd een salarisverhoging plaats van 8,5%. Daarnaast krijgen politiemedewerkers in december 2025 én in september 2026 een eenmalige uitkering van

€ 1100,- bruto. Verder is afgesproken dat het IKB-netto wordt verhoogd naar € 500,-.

Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden In het onderhandelaarsresultaat zijn afspraken opgenomen die erop gericht zijn dat medewerkers tijdens hun politieloopbaan duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Daarnaast hebben partijen nieuwe aangepaste en gerichtere afspraken gemaakt over de mogelijkheid van vervroegd uittreden van medewerkers met zwaar werk, die geboren zijn in 1962, 1963, 1964 en het eerste kwartaal van 1965. Deze aangepaste afspraken passen binnen de kaders van het centrale akkoord ‘gezond naar pensioen’. Overige afspraken Verder zijn er afspraken gemaakt over instroom- en doorstroommogelijkheden, loopbaanperspectief, beloning voor aspiranten, aflossing van de studieschuld, inclusie, duurzaamheid en politievrijwilligers. Partijen zijn tevreden met het onderhandelaarsresultaat. De afspraken in dit resultaat zijn gericht op alle (groepen) medewerkers en vrijwilligers en dragen bij aan een toekomstbestendige politieorganisatie. Ledenraadplegingen De politiebonden leggen het onderhandelaarsresultaat in de komende tijd voor aan hun leden. Meer informatie over de ledenraadplegingen komt op de websites van de politievakbonden. Onderhandelaarsresultaat Het onderhandelaarsresultaat is hier te raadplegen. Binnenkort volgt er uitgebreidere communicatie over de inhoud van het bereikte onderhandelaarsresultaat.

