Vier gewonden bij frontale botsing meerdere auto’s N34 Annen (video)

Annen – Bij een ernstig verkeersongeval op de N34 bij het Drentse Annen zijn vanmiddag vier mensen gewond geraakt en is een hond om het leven gekomen. Het betrof een botsing tussen drie voertuigen, waaronder een auto met een aanhangwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13:45 uur. De hulpdiensten rukten massaal uit en er werd opgeschaald naar middel-hulpverlening. Brandweerwagens uit Annen en Gieten kwamen ter plaatse, evenals een hulpverleningsvoertuig met kraan uit Groningen. Ook werden vijf ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Video.

Bij het ongeluk raakten vier mensen gewond. Over de aard en ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. Meerdere ambulances vetrokken met spoed naar het ziekenhuis. Daarnaast is een hond bij het ongeval om het leven gekomen.

De ravage is groot op de N34. De betrokken voertuigen en aanhangwagen zijn zwaar beschadigd geraakt. De N34 is in beide richtingen afgesloten om de hulpverlening veilig te laten verlopen. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Er wordt onder andere met getuigen gesproken.

De provinciale weg N34 ‘hunebed highway’ staat bekend om het feit dat er vaker ernstige ongelukken gebeuren.

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media