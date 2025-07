Groningen – Maandagochtend is er brand uitgebroken in een loods met meubelen aan de Energieweg in Groningen.

Om 07:20 uur werd de brandweer gealarmeerd. Er is daarbij uit voorzorg opgeschaald naar ‘Middelbrand’. Meerdere bluswagens zijn daaropgealarmeerd en ingezet.

Er kwam rook uit het pand. Er werd een ambulance ingezet voor het controleren van één persoon die wat rook had geïnhaleerd.

Foto's