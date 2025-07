Groningen- Aan de Hooghoudtstraat is zaterdagavond een vrouw in het water beland. Vermoedelijk betrof dit een studente van het Vindicat Lustrumfeest wat daar gehouden wordt, dat is nog niet bevestigd.

Hulpdiensten kwamen plaatse. De brandweer ging met een hoogwerker de persoon op het droge helpen en deze werd gecontroleerd. De exacte toedracht is niet bekend. Nader info ontbreekt verder.

Foto's