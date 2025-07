Grip 1: Gevaarlijke stof vrijgekomen op Chemiepark Farmsum

Farmsum – Op het chemiepark in Farmsum is dinsdagavond een gevaarlijke stof vrijgekomen, de brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. De exacte aard van de stof is op dit moment nog niet bekend, maar uit voorzorg zijn inwoners van Borgsweer, Woldendorp, Termunten en Termuntenzijl opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en voert momenteel metingen uit om te bepalen welke stof is vrijgekomen en of er een direct gevaar is. VR Groningen updates

