Drie jaar cel voor schietincident aan Friesestraatweg, vrijspraak voor zaak in Hoogkerk

Groningen – Een 22-jarige man uit Groningen is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar vanwege een schietincident aan de Friesestraatweg in augustus 2023. De man werd ook verdacht van betrokkenheid bij een eerdere schietpartij in Hoogkerk, maar daarvoor werd hij vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs.

De verdachte, een inwoner van Groningen, vuurde in augustus 2023 met een omgebouwd alarmpistool op zijn neef in de fietstunnel aan de Friesestraatweg. Bij het incident raakte niemand gewond. De veroordeling kwam tot stand op basis van onder meer DNA-sporen op de trekker van het wapen en verklaringen van getuigen en het slachtoffer.

Volgens de rechtbank bracht de man met zijn handelen op ernstige wijze het leven van zijn neef én dat van omstanders in gevaar. Mensen moesten dekking zoeken achter auto’s om aan het vuurwapengeweld te ontsnappen. De rechter benadrukte daarnaast het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de verdachte, die weigerde mee te werken aan gedragskundig onderzoek. Hierdoor is de kans op herhaling moeilijk in te schatten. Zegt Oogtv.nl.

Vrijspraak voor Hoogkerk

De man werd ook verdacht van een schietpartij in de Arteveldestraat in Hoogkerk, in juni 2023. Hoewel zijn DNA werd aangetroffen op kogelhulzen, achtte de rechtbank het bewijs daarvoor onvoldoende. De hulzen kunnen zijn verplaatst en bevatten tevens DNA van anderen. Bovendien bleken telefoongegevens onbetrouwbaar, omdat het toestel pas dagen na het incident in beslag werd genomen.

Door de vrijspraak in de Hoogkerk-zaak viel de straf lager uit dan de acht jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Twee minderjarige medeverdachten die eerder in verband werden gebracht met het incident in Hoogkerk zijn inmiddels ook vrijgesproken van betrokkenheid bij de schietpartij. Zij kregen wel voorwaardelijke straffen opgelegd voor andere, eerdere feiten.

