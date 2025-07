Veel politie op station Groningen Europapark na mogelijke diefstal van telefoon

Groningen – Op station Groningen Europapark is zondagavond veel politie op de been geweest na een melding van diefstal. Volgens omstanders zijn twee jongens op perron 2 en 3 staande gehouden en uitgebreid gecontroleerd door agenten.

De aanleiding zou een gestolen telefoon zijn. Het slachtoffer had de locatie van zijn toestel kunnen traceren via GPS, waarna bleek dat de telefoon zich op dat moment op het station bevond. Kort daarop arriveerde de politie, die de twee verdachten opmerkte terwijl ze ogenschijnlijk gehaast een trein wilden instappen.

Beide jongens zijn ter plekke gecontroleerd. Of de telefoon daadwerkelijk bij hen is aangetroffen, is nog niet bevestigd. De actie trok de aandacht van meerdere reizigers op het perron.

