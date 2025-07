Groningen – In verband met een vermissing in Groningen is de politie op zoek naar een 63-jarige man.

Signalement: Manspersoon, 63 jaar, kalend, gezet postuur.

De man draagt een t-shirt, korte broek en loopt op pantoffels. De man draagt een donkerblauwe Aldi tas met zich mee.

Tips? Bel nu 112

Update 16:50: De politie laat via burgernet weten dat de man in goede gezondheid is aangetroffen en wil alle deelnemers bedanken voor het uitkijken.

Foto's