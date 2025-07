Andries(67) vermist uit Westerlee, ook nog in Leeuwarden gespot

Westerlee – De politie maakt zich zorgen om de vermissing van de 67-jarige Andries, die op vrijdag 4 juli vermist is geraakt vanuit Leeuwarden. Ze weten niet waar Andries naar toe is gegaan. Weet u waar hij is? Bel de politie dan via 112.

De 67-jarige Andries was op donderdag 3 juli ook al vermist geraakt vanuit zijn woonplaats Westerlee. Later in de nacht werd de man aangetroffen in een ziekenhuis in Leeuwarden. De man is vervolgens overgedragen aan het zorgkader. Helaas is Andries vrijdag in de loop van de dag opnieuw vermist geraakt. Het kan zijn dat Andries in de omgeving van Leeuwarden verblijft, maar mogelijk is hij ook ergens anders naartoe gegaan.

Andries heeft een tenger postuur en hij is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur en kort grijs haar. Andries draagt normaal gesproken een donkerblauwe bril. Op het moment dat Andries voor het eerst vermist raakte, droeg hij een blauwe spijkerbroek met een felblauw poloshirt en blauwe schoenen met een rode rand. Ook droeg hij een felblauwe jas. Hij heeft deze kleding mogelijk nog aan.

Ze willen graag weten waar hij is. Andries heeft geen telefoon bij zich. Hij gebruikt medicijnen. We maken ons zorgen om zijn gezondheid en mentale welzijn. Weet u nu waar hij is? Benader hem niet zelf en neem meteen contact met ons op via 112. U mag ook bellen als u andere informatie (geen spoed) heeft over de vermissing van Andries. Gebruik dan de Opsporings tiplijn: 0800-6070. Graag ook delen.

Foto's