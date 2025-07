Stadjer (34) krijgt taakstraf voor datingfraude

Groningen – Een man(34) uit Groningen is vrijdag veroordeeld voor het oplichten van drie vrouwen die hij ontmoette via datingsites.

Volgens RTV Noord(+_meer informatie hier) legde de rechter hem een taakstraf op van 240 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Ook moet hij de slachtoffers samen ruim 5700 euro schadevergoeding betalen.

De slachtoffers hadden in korte tijd contact met de man via een datingapp. Al snel verplaatste het gesprek naar WhatsApp. Hij vertelde hen over geldproblemen en verzon dat hij in de zorg werkte, net een huis had gekocht en zijn auto moest laten repareren

Foto's