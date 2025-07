Jeugdveiligheidsdag afgesloten met prijsuitreiking in ’t Spoor (Video)

Winschoten – In jongerencentrum ’t Spoor vond afgelopen donderdag de feestelijke afsluiting plaats van de Jeugdveiligheidsdag. Tijdens deze middag kregen de winnaars hun welverdiende waardebonnen overhandigd. De Jeugdveiligheidsdag vond op 7 mei plaats in het centrum van Winschoten en draaide om bewustwording rond thema’s als groepsdruk, cybercrime en veiligheid.

Wethouder Jurrie Nieboer reikte samen met de jeugdagent de prijzen uit: “De prijzen zijn voor de jongeren natuurlijk de kers op de taart. Tegelijkertijd vind ik het samen met onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema belangrijk dat we voorkomen dat jongeren dingen doen waar ze later spijt van hebben. Dat stukje bewustwording dat iets wat heel onschuldig lijkt vergaande gevolgen kan hebben, is een belangrijk onderdeel van deze dag”

Terugblik op de dag

De dag werd georganiseerd door City Club Winschoten, de politie en de gemeente Oldambt, met ondersteuning van onder andere brandweer Oldambt en jongerenwerkers van Sociaal Werk Oldambt. Jongeren konden punten verdienen bij drie uitdagende onderdelen: een cybercrime-game in de ME-bus, een hindernisbaan van 35 meter en het abseilen van de toren aan de Torenstraat. De deelnemers met de hoogste scores in drie leeftijdscategorieën ontvingen vandaag waardebonnen tot €100, te besteden bij winkels in het centrum van Winschoten.

De aftermovie

Foto's

Deel dit artikel