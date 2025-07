‘Weinig kans op ernstig letsel door stroomstootwapen’

Elfhonderd inzetten

Het wapen werd tussen 2022 en 2024 jaarlijks zo’n elfhonderd keer ingezet, vooral bij gevaarlijk of agressief gedrag of wapengebruik. In veel gevallen ging het om incidenten op straat of in woningen. In bijna de helft van de gevallen combineerden agenten het stroomstootwapen met andere geweldsmiddelen zoals fysiek geweld of pepperspray. Personen jonger dan 18 of ouder dan 56 komen relatief zeldzaam in aanraking met het stroomstootwapen (5 procent van de incidenten in beide groepen). Gemiddeld werd per inzet 4,4 seconden stroom afgegeven; meestal vijf seconden of minder. In 99 procent van de inzetten lag de afgegeven stroom tussen de 0 en 15 seconden stroom. Dat duidt op zorgvuldig en terughoudend gebruik van het stroomstootwapen door agenten.