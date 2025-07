Radiosystemen bij de Kustwacht werken niet

Landelijk – Als gevolg van een netwerkstoring kunnen we momenteel geen gebruik maken van onze radiosystemen. Hierdoor hebben we geen verbinding met de marifoonkanalen. Dit betekent dat we via de marifoon geen berichten kunnen ontvangen of verzenden. We zijn voor nood wel telefonisch bereikbaar: +31 88 – 958 4040.

Ook de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) helpt mee. Op de reddingstations in Hindeloopen, Enkhuizen, Marken, Huizen en Elburg luisteren ze noodkanaal 16 uit. Als iemand hulp nodig heeft, kunnen zij snel reageren en ons informeren. Zie ook

Foto's

Deel dit artikel

Social media