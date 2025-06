Politie zoekt getuigen na straatroof Ketwich Verschuurlaan

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof aan de Ketwich Verschuurlaan in Groningen op dinsdag 17 juni. Omstreeks 23:00 uur werd een slachtoffer onder dreiging van een mes door vijf jongeren beroofd. Inmiddels heeft de politie alle verdachten aangehouden.

De politie komt graag in contact met mensen die de beroving hebben gezien. Ook als u zelf in aanraking bent gekomen met een groep jongeren in de buurt van de Ketwich Verschuurlaan, Verlengde Hereweg, Troelstralaan, Hora Siccemasingel of Brinklaan, dan spreekt de politie u graag. Dit kan ook eerder op de avond geweest zijn.

Je bereikt de politie via 0900-8844. Als u zich liever anoniem wilt melden, dan neemt u contact op met Meld Misdaad Anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

