Groningen – In de nacht van dinsdag op woensdag hebben verschillende auto-inbraken plaatsgevonden in de omgeving Jadestraat/ Barnsteenstraat en Spinelstraat in Vinkhuizen.

De politie laat weten dat u de kans op inbraak kleiner word door waardevolle spullen uit uw voertuig te halen. Ziet u iets verdachts? Bel 112.

