Fietsers botsen op A-Brug in Groningen, één persoon naar ambulance

Groningen – Op de A-Brug in het centrum van Groningen heeft vrijdagnacht een aanrijding plaatsgevonden waarbij vermoedelijk twee fietsers met elkaar in botsing zijn gekomen.

Een auto stond bij het incident stil, en kort na het ongeluk ontstond er onenigheid tussen de inzittenden van het voertuig en een student die in de buurt was. Wat de aanleiding voor die woordenwisseling was, is niet bekend.

Eén persoon wordt ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van het letsel is nog niets duidelijk.

De A-Brug is deels gestremd, wat zorgt voor enige verkeershinder. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident.

