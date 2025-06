Groningen – Op de Savornin Lohmanlaan in Stad heeft donderdagavond een forse aanrijding plaatsgevonden. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist op meerdere geparkeerde auto’s ingereden.

1 persoon raakte gewond en word nagekeken in een ambulance. Een tweede persoon werd ook kort nagekeken maar daar bleek niks mee aan de hand. De schade is fors. De weg was volledig afgesloten.

Foto's