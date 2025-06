Sappemeerster(67) vast voor mogelijke ontvoering afgelopen vrijdag, info gezocht

Klazienaveen – Een 67-jarige man uit Sappemeer is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mogelijke ontvoering. Die gebeurde vrijdagmiddag rond 17.30 uur, in Klazienaveen. Daarbij zou ook gedreigd zijn met een vuurwapen.

De politie doet onderzoek naar een melding vaneen ontvoering vanaf een pand aan de Langestraat in Klazienaveen. Daarbij zou ook een bedreiging met een vuurwapen hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer zou rondom 17.00 / 17.30 uur tegen z’n zin zijn meegenomen in een voertuig vanaf de Langestraat. De betrokken personen zouden ook aan de Wendeling in Angelslo zijn geweest. De man zou ongeveer een uur later nabij de N34 bij Klijndijk zijn vrijgelaten.

Het onderzoek heeft geleid al geleid tot de aanhouding van een 67-jarige man. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

We willen graag weten wat er precies is gebeurd. Getuigen kunnen ons daarbij helpen. Heeft u tussen 17:00 en 17:45 uur iets opvallends gezien aan de Langestraat in Klazienaveen? Zag u bijvoorbeeld opvallende voertuigen of personen? Of heeft u iets opvallends gezien aan de Wendeling in Angelslo of nabij de N34 bij Klijndijk? Of weet u meer over deze melding? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Heeft u tips of informatie? Bel ons dan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

