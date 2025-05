Groningen – Op de Diamantlaan heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser raakte hierbij gewond.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het verkeer op de Diamantlaan ondervond enige hinder door het incident.

Foto's