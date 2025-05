Groningen – Op de rotonde Vondellaan/Van Iddekingeweg is maandagavond een meisje op een fatbike gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

Volgens omstanders vloog het meisje na de botsing door de lucht en kwam hard ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. Of ze mee moest naar het ziekenhuis is niet bekend

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto's