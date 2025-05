Man(40) uit Westerwolde veroordeeld 3 jaar cel en tbs voor ‘grooming’ en verkrachting

Regio – Een 40-jarige man uit Westerwolde is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij werd schuldig bevonden aan het aansturen op seksafspraken met tieners, onder meer met een minderjarige jongen uit Stad.<

De rechtbank volgde met de opgelegde straf de eis van het Openbaar Ministerie. De man is eerder al in beeld geweest voor soortgelijke feiten, maar werd toen niet vervolgd. Ook zou de man zich niet aan een andere vorm van verplichte behandeling kunnen houden, waardoor de rechtbank een ongelimiteerde tbs-maatregel noodzakelijk acht. Staat bij Rechtspraak.nl.

De man voerde vorige zomer lange seksgesprekken met vier jongens van 14 en 15 jaar. Hij had online contact met de jongens onder de naam ‘Robin’, een 17-jarige fictieve vriend. Via deze gesprekken leidde deze fictieve vriend de jongens naar de man zelf. Afspraken met de man leidden in één geval ook tot fysieke seksuele handelingen en daarmee dus een verkrachting.

De politie kwam de man op het spoor na een bekentenis van een 15-jarige jongen aan zijn mentor. Vervolgens werden ook de andere slachtoffers opgespoord. Aldus Oogtv.nl.

Foto's