Industriebrand Warvenweg in Farmsum snel onder controle

Farmsum – Er werd donderdag op vrijdagnacht rond 04:20 uur een industriebrand aan de Warvenweg in Farmsum gemeld. Omdat het terrein afgesloten was hadden ze middelbrand gegeven. Extra ondersteuning met blusvoertuigen kwamen daarop ter plaatse zegt de woordvoerder van de brandweer via X en VRGroningen.

Aan de buitenkant tegen het gebouw aan stond iets in de brand wat is overgeslagen op een pand. Door dit van buitenaf te blussen lijkt het effect te hebben dat de vlammen aan de buitenkant minder worden. De brand was snel onder controle.

