Forse aanrijding op Friesestraatweg & Ongeval bij Scheemda

Groningen – Vrijdagochtend vond er een aanrijding plaats op de Friesestraatweg (N370), waarbij meerdere auto’s betrokken waren.

Volgens meldingen botsten minstens drie voertuigen op elkaar. Hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden en een ambulance, kwamen ter plaatse.

Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Eén rijstrook werd volledig tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De weg is inmiddels weer vrij.

Scheemda

Twee auto’s zijn in Scheemda op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond middernacht, op de kruising van de N964 met de Oude Rijksweg.

Beide wagens raakten zwaar beschadigd en zijn door een berger afgevoerd, meldt RTV Noord.

Foto's