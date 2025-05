Groningen- Op het Kattegat heeft donderdag om 11:30 uur een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een vrachtwagen in een sloot is beland. Mogelijk werd de bestuurder onwel en kwam toen in de sloot, dit wordt onderzocht.

De bestuurder werd bij aankomst gereanimeerd en ging met spoed naar een ziekenhuis. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De weg werd afgesloten. Om 15:00 uur was de vrachtwagen geborgen.

Update: 15:24 u, foto voertuig toegevoegd.

Foto's