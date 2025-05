Succesvolle acties tijdens grootschalige oefening (video)

Noord-Nederland/Oudemolen(Dr.) – De militaire oefening Falcon Spring is in volle gang en verloopt tot nu toe succesvol. Na twee intensieve voorbereidingsdagen op 12 mei en 13 mei, zijn vandaag de eerste luchtmobiele acties uitgevoerd. Nederlandse en Amerikaanse militairen zijn per helikopter gedropt op strategische plekken rondom Oudemolen en hebben met succes de eerste vijandelijke doelen ingenomen.

De oefening, die nog tot en met 23 mei duurt, speelt zich af in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Flevoland. In totaal nemen zo’n 1.500 militairen en twintig helikopters deel aan de operatie. De eerste dagen stonden in het teken van opbouw en voorbereiding, waaronder het opzetten van tijdelijke basiskampen – de zogenoemde forward operating bases (FOB’s) – in Drachten, Havelte en Marnehuizen. Vanuit deze locaties worden de luchtmobiele acties gecoördineerd. 112Groningen was er bij.

Met helikopters gebracht:

De eerste grootschalige inzet van troepen vond plaats op 14 mei in en rondom Oudemolen, waarbij eenheden met Chinook- en Black Hawk-helikopters naar hun doelen werden gebracht. Daar voerden zij gerichte acties uit, waaronder het beveiligen en overnemen van belangrijke infrastructuur zoals bruggen en een munitie depot. De samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse militairen verliep volgens plan, en de operationele doelen van de eerste fase zijn behaald.

Laagvliegen:

De oefening biedt helikopterbemanningen ook de mogelijkheid om te trainen in nachtvliegen en laagvliegen. Deze uitdagende scenario’s worden de komende dagen verder uitgebreid. De sfeer onder de militairen is positief: de voorbereiding wordt als effectief ervaren en de motivatie is hoog voor de komende fases van Falcon Spring.

Volgens Defensie is realistische training zoals deze essentieel. “De veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een krijgsmacht die klaar is voor snelle en effectieve inzet. Falcon Spring draagt daar direct aan bij,” aldus een woordvoerder. Defensie spreekt haar waardering uit voor de medewerking van omwonenden en benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

