Motorboot volledig uitgebrand na explosie bij Zeesluizen in Farmsum

FARMSUM – Zaterdagmiddag heeft er een brand gewoed op een Duitse motorboot bij de Zeesluizen in Farmsum.

Volgens de brandweer was er een explosie geweest aan boord. Na de explosie was er brand uitgebroken en zijn twee personen overboot gesprongen. De boot stond vervolgens volledig in brand. Hierbij kwam veel zwarte rook vrij.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter uit Amsterdam werden gealarmeerd. De traumahelikopter kwam uiteindelijk niet ter plaatse.

De personen zijn uit het water gered en worden behandeld door het ambulancepersoneel. Ze zijn nagekeken vanwege onderkoelingsverschijnselen. Of ze naar het ziekenhuis zijn gebracht is onbekend. Van de boot is niks meer over.

