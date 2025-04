Welke laptoptas past bij jou? Dit moet je weten voor je er een koopt

Groningen – Als je vaak onderweg bent met je laptop, weet je hoe belangrijk een goede tas is. Niet alleen om je laptop te beschermen, maar ook om alles wat je verder meesleept overzichtelijk op te bergen. Van je oplader tot een stapel papieren en misschien zelfs je lunch. Maar ja, hoe kies je nou een tas die en praktisch is en er ook nog een beetje leuk uitziet?

Deze tips helpen je op weg. Tegenwoordig moet je overal aan denken, dus ook aan zakkenrollers.

Formaat is belangrijk

Laten we beginnen bij iets wat verrassend vaak misgaat en dat is de juiste maat. Je kunt nog zo’n mooie laptop rugzak kopen, maar als je laptop er niet fatsoenlijk in past, heb je er vrij weinig aan. Meet je laptop dus even op (diagonaal, in inches) en kijk of de tas daar op aansluit. Iets extra ruimte is fijn voor een hoes of extra bescherming, maar overdrijf het niet. In een te grote tas ligt je laptop los en vangt hij meer klappen dan nodig.

Comfort maakt het verschil

Als je je tas dagelijks meeneemt, moet hij gewoon goed zitten. Dunne bandjes die snijden in je schouders? Nee bedankt. Kijk of de schouderbanden breed genoeg zijn en eventueel gewatteerd. Rugzakken met een extra borstband zijn handig als je lange stukken loopt of fietst. En let ook even op het gewicht van de tas zelf. Sommige tassen zien er prachtig uit, maar zijn leeg al loodzwaar. Dat wil je niet. In het geval je iedere dag je laptop en ook flink wat papieren mee moet nemen naar je werk, dan is een boodschappentas kopen zeker een aanrader. Het voordeel is dat je deze tassen voor allerlei andere dingen kunt gebruiken en uiteindelijk dus ook voor de boodschappen.

Kies voor duurzaam, dan hoef je minder vaak te shoppen

Een goede laptoptas moet wel wat kunnen hebben. Niet alleen als je ermee door de regen fietst, maar ook als je ‘m elke dag naast je bureau zet, in een volle trein onder je stoel schuift of op een vliegveld over de vloer trekt. Let op materialen als waterafstotend nylon, stevig canvas of leer, en kijk of de ritsen soepel werken en niet snel kapot gaan. De afwerking zegt vaak veel over de levensduur van de tas.

Opgeruimd staat netjes

Niets is zo irritant als een tas waarin je eerst tien dingen moet verplaatsen voordat je bij je oplader kunt. Een tas met een slimme indeling bespaart je een hoop frustratie. Een apart vak voor je laptop, een ritsvak voor losse kabels, een insteekvak voor je telefoon, misschien zelfs een fleshouder aan de zijkant? Alles wat zorgt voor overzicht is mooi meegenomen.

Stijl is persoonlijk (maar wel belangrijk)

Je tas moet passen bij je stijl én bij de situaties waarin je ‘m gebruikt. Ga je ermee naar je werk? Dan is iets strak en professioneel misschien fijner. Gebruik je ‘m meer in je vrije tijd of tijdens het reizen? Dan is een casual rugzak of crossbody misschien handiger. Modellen zoals de Harper, William, Mart en Heaven bieden een fijne mix van stijl en functionaliteit, dus de kans is groot dat er iets tussen zit dat bij je past.

Foto's