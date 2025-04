Groningen – De te water geraakte auto is dinsdag op woensdagnacht rond 03:45 uur geborgen nadat deze eerder in de nacht te water was geraakt door onbekende oorzaak.

Hij lag midden in het water(Eemskanaal NZ). Door een zoektocht met ROV van DTS werd hij getraceerd, dat is een onderwaterdrone met Sonar Multibeam. Al met al een mooie klus voor berger Poort uit Hoogkerk en Duikbedrijf DTS.

