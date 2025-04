Groningen – Een automobilist is dinsdagnacht met zijn auto in het Eemskanaal beland ter hoogte van het politiebureau aan de Sontweg in stad.

De automobilist kon zelf uit het voertuig klimmen. De automobilist is gecontroleerd in de ambulance maar raakte niet gewond. De auto ligt op de bodem van het Eemskanaal en wordt later geborgen.

De bestuurder werd meegenomen door de Politie. Waarom is voor nu onbekend.

Foto's